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Лига чемпионов
01 мая 2024, 07:32 | Обновлено 01 мая 2024, 07:39
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Йозуа КИММИХ – о противостоянии с Реалом: «Вопрос о победителе открыт»

Опытный игрок «Баварии» с нетерпением ждет ответного матча

01 мая 2024, 07:32 | Обновлено 01 мая 2024, 07:39
190
0
Йозуа КИММИХ – о противостоянии с Реалом: «Вопрос о победителе открыт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

В составе «Баварии» отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У «Реала» дважды забил Винисиус Жуниор.

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал итоги игры.

«Я думаю, что мы были лучшей командой на поле, имели больше моментов. Конечно, досадно, что соперники сравняли счет с пенальти. Мы увидели, что можем быть более чем конкурентными. Были отрезки, когда мы контролировали игру и создавали моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе. Вопрос о победителе открыт, кто победит – получит все», – сказал Киммих.

Ответная встреча состоится 8 мая в Мадриде.

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Йозуа Киммих
Владимир Клепач Источник: ФК Бавария
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