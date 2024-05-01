Йозуа КИММИХ – о противостоянии с Реалом: «Вопрос о победителе открыт»

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

В составе «Баварии» отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У «Реала» дважды забил Винисиус Жуниор.

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал итоги игры.

«Я думаю, что мы были лучшей командой на поле, имели больше моментов. Конечно, досадно, что соперники сравняли счет с пенальти. Мы увидели, что можем быть более чем конкурентными. Были отрезки, когда мы контролировали игру и создавали моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе. Вопрос о победителе открыт, кто победит – получит все», – сказал Киммих.

Ответная встреча состоится 8 мая в Мадриде.