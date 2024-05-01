Гуцуляк вошел в топ-5 рейтинга лучших игроков УПЛ по системе гол+пас

После матчей 26-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат благодаря голу у ворота Днепра-1 (2:1) еще больше оторвался от преследователей, имея 13 голов и 10 ассистов (23 результативных действия).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, имеющий 16 результативных действий (9 голов + 7 ассистов).

У хавбека львовского «Руха» Ильи Квасницы имеет в сезоне 7 голов и 8 ассистов (15 очков) и занимает третье место в списке лучших.

Алексей Гуцуляк из Днепра-1 забил 9-й гол в сезоне и вошел в топ-5 рейтинг (9+3).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

1. Владислав Ванат (Динамо): 13+10=23

2. Виталий Буяльский (Динамо): 9+7=16

3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15

4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8 = 13

5. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12

5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12

7. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11

7. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11

9. Эдуардо Герреро (Заря): 7+4=11

10. Назар Волошин (Динамо): 6+5=11

10. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (13 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского, Алексея Гуцуляка и Даниила Сикана (по 9 голов).

Список бомбардиров УПЛ​