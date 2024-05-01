Гуцуляк вошел в топ-5 рейтинга лучших игроков УПЛ по системе гол+пас
Владислав Ванат из Динамо еще больше оторвался от преследователей
После матчей 26-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат благодаря голу у ворота Днепра-1 (2:1) еще больше оторвался от преследователей, имея 13 голов и 10 ассистов (23 результативных действия).
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, имеющий 16 результативных действий (9 голов + 7 ассистов).
У хавбека львовского «Руха» Ильи Квасницы имеет в сезоне 7 голов и 8 ассистов (15 очков) и занимает третье место в списке лучших.
Алексей Гуцуляк из Днепра-1 забил 9-й гол в сезоне и вошел в топ-5 рейтинг (9+3).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 13+10=23
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 9+7=16
- 3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15
- 4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8 = 13
- 5. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12
- 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
- 7. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
- 7. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11
- 9. Эдуардо Герреро (Заря): 7+4=11
- 10. Назар Волошин (Динамо): 6+5=11
- 10. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (13 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского, Алексея Гуцуляка и Даниила Сикана (по 9 голов).
Список бомбардиров УПЛ
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