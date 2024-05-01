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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 06:45 | Обновлено 01 мая 2024, 06:48
224
0

Гуцуляк вошел в топ-5 рейтинга лучших игроков УПЛ по системе гол+пас

Владислав Ванат из Динамо еще больше оторвался от преследователей

01 мая 2024, 06:45 | Обновлено 01 мая 2024, 06:48
224
0
Гуцуляк вошел в топ-5 рейтинга лучших игроков УПЛ по системе гол+пас
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

После матчей 26-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат благодаря голу у ворота Днепра-1 (2:1) еще больше оторвался от преследователей, имея 13 голов и 10 ассистов (23 результативных действия).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, имеющий 16 результативных действий (9 голов + 7 ассистов).

У хавбека львовского «Руха» Ильи Квасницы имеет в сезоне 7 голов и 8 ассистов (15 очков) и занимает третье место в списке лучших.

Алексей Гуцуляк из Днепра-1 забил 9-й гол в сезоне и вошел в топ-5 рейтинг (9+3).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 13+10=23
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 9+7=16
  • 3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15
  • 4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8 = 13
  • 5. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12
  • 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
  • 7. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
  • 7. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11
  • 9. Эдуардо Герреро (Заря): 7+4=11
  • 10. Назар Волошин (Динамо): 6+5=11
  • 10. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (13 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского, Алексея Гуцуляка и Даниила Сикана (по 9 голов).

Список бомбардиров УПЛ

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Филиппов Александр Зубков Алексей Гуцуляк Олег Кожушко Днепр-1 Владислав Ванат Назар Волошин Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Эдуардо Герреро
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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