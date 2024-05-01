Источник: структура УАФ Маркетинг получила нового гендиректора
С 1 мая должность будет занимать Артемийс Рябовс, гражданин Латвии
Структура УАФ Маркетинг получила нового гендиректора. Роман Волынец 30 апреля провел последний рабочий день в этой должности, сообщает журналист Игорь Бурбас.
С 1 мая должность займет Артемийс Рябовс, гражданин Латвии, который в последние годы проживал в Лондоне. Там он работал в структуре Арсенала, а до этого строил карьеру в Ман Сити.
Нынешнему руководителю УАФ Андрею Шевченко он знаком по работе в его фонде, а также фонде Александра Зинченко.
В обновленном УАФ Рябовс станет первым иностранцем на руководящей должности. Недавно он вошел в комитет по развитию футбола как заместитель председателя.
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