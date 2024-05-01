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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 06:23 | Обновлено 01 мая 2024, 06:28
227
0

Источник: структура УАФ Маркетинг получила нового гендиректора

С 1 мая должность будет занимать Артемийс Рябовс, гражданин Латвии

01 мая 2024, 06:23 | Обновлено 01 мая 2024, 06:28
227
0
Источник: структура УАФ Маркетинг получила нового гендиректора
mmr.ua. Артемийс Рябовс

Структура УАФ Маркетинг получила нового гендиректора. Роман Волынец 30 апреля провел последний рабочий день в этой должности, сообщает журналист Игорь Бурбас.

С 1 мая должность займет Артемийс Рябовс, гражданин Латвии, который в последние годы проживал в Лондоне. Там он работал в структуре Арсенала, а до этого строил карьеру в Ман Сити.

Нынешнему руководителю УАФ Андрею Шевченко он знаком по работе в его фонде, а также фонде Александра Зинченко.

В обновленном УАФ Рябовс станет первым иностранцем на руководящей должности. Недавно он вошел в комитет по развитию футбола как заместитель председателя.

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Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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