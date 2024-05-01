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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 04:59 | Обновлено 01 мая 2024, 05:30
482
0

Источник: после скандала в УАФ назначен новый финансовый директор

Евгению Сагайдак на этой должности заменила Наталья Осколюк

01 мая 2024, 04:59 | Обновлено 01 мая 2024, 05:30
482
0
Источник: после скандала в УАФ назначен новый финансовый директор
УАФ

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначен новый финансовый директор.

Евгения Сагайдак, выполнявшая эти функции при Андрее Павелко, сдала дела и покинула должность после окончания аудита, сообщает ТаТоТаке.

Новым финансовым директором УАФ стала Наталья Осколюк. До этого она работала в сфере бизнеса, занимая должности в финансовых департаментах разных компаний.

Ранее в УАФ возник конфликт между вице-президентом Александром Шевченко и финансовым директором Евгенией Сагайдак.

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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