Источник: после скандала в УАФ назначен новый финансовый директор

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначен новый финансовый директор.

Евгения Сагайдак, выполнявшая эти функции при Андрее Павелко, сдала дела и покинула должность после окончания аудита, сообщает ТаТоТаке.

Новым финансовым директором УАФ стала Наталья Осколюк. До этого она работала в сфере бизнеса, занимая должности в финансовых департаментах разных компаний.

Ранее в УАФ возник конфликт между вице-президентом Александром Шевченко и финансовым директором Евгенией Сагайдак.