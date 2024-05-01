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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 03:20 | Обновлено 01 мая 2024, 03:56
52
0

Вывихнул плечо и повредил связки. Хавбек ЛНЗ готовится к операции

Денис Норенков получил травму в матче УПЛ против Александрии

01 мая 2024, 03:20 | Обновлено 01 мая 2024, 03:56
52
0
Вывихнул плечо и повредил связки. Хавбек ЛНЗ готовится к операции
ЛНЗ. Денис Норенков 

Хавбек ЛНС Денис Норенков получил травму в начале матча 25-го тура УПЛ против «Александрии» (2:1).

Неудачное падение для игрока черкасской команды закончилось вывихом и повреждением связок плеча.

1 мая футболист ЛНЗ ляжет на операцию, которую сделает в Киеве директор Центра спортивной травматологии и восстановительной медицины Михаил Риган.

Для 27-летнего футболиста текущий сезон УПЛ завершился досрочно. Норенков сыграл 20 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка Украины.

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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