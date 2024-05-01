ТУХЕЛЬ: «Нужно было забивать третий. Реал превратил два момента в два гола»
Главный тренер Баварии прокомментировал матч против Реала в 1/2 финала ЛЧ
Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).
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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.
Главный тренер Баварии Томас Тухель прокомментировал матч против Реала:
«Мы начали очень хорошо и могли повести в счете уже с первой минуты. Затем мы перестали придерживаться нашего плана на игру. Пропустили гол, и ситуация осложнилась.
Во втором тайме стало лучше, мы проявили больше решимости. Мы вели со счетом 2:1 и все равно имели много моментов – нужно было забивать третий гол. Странное ощущение. Они превратили два момента в два гола.
Теперь ситуация предельно ясна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние все еще с шансами 50 на 50. Посмотрим, что будет дальше».
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