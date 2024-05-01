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  4. ТУХЕЛЬ: «Нужно было забивать третий. Реал превратил два момента в два гола»
Лига чемпионов
01 мая 2024, 02:59 | Обновлено 01 мая 2024, 03:47
339
0

ТУХЕЛЬ: «Нужно было забивать третий. Реал превратил два момента в два гола»

Главный тренер Баварии прокомментировал матч против Реала в 1/2 финала ЛЧ

01 мая 2024, 02:59 | Обновлено 01 мая 2024, 03:47
339
0
ТУХЕЛЬ: «Нужно было забивать третий. Реал превратил два момента в два гола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Главный тренер Баварии Томас Тухель прокомментировал матч против Реала:

«Мы начали очень хорошо и могли повести в счете уже с первой минуты. Затем мы перестали придерживаться нашего плана на игру. Пропустили гол, и ситуация осложнилась.

Во втором тайме стало лучше, мы проявили больше решимости. Мы вели со счетом 2:1 и все равно имели много моментов – нужно было забивать третий гол. Странное ощущение. Они превратили два момента в два гола.

Теперь ситуация предельно ясна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние все еще с шансами 50 на 50. Посмотрим, что будет дальше».

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Томас Тухель пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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