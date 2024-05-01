МУСИАЛА: «Потрясающие матчи, о которых в детстве мечтает каждый ребенок»

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала после матча прокомментировал игру так:

«Есть как позитивные, так и негативные моменты. Сегодня мы могли одержать победу, так как у нас было много шансов. Мы неплохо оборонялись, но Реал обладает способностью создавать нечто в таких ситуациях, когда вы думаете, они ничего не смогут создать. Это немного горькое чувство, но мы с высоко поднятой головой выйдем на поле Бернабеу.

Это потрясающие матчи, о которых в детстве мечтает каждый ребенок. Это то, о чем всегда мечтал я – участвовать в подобных матчах. Болельщики, атмосфера – играть в них одно удовольствие. Приятно быть частью матча, в котором все играют на высоком уровне. Есть много положительных моментов, которые мы можем извлечь из этой игры. Нужно сохранять уверенность в себе, продолжать играть так, как мы играли сегодня, и стремиться к победе».