Гарри КЕЙН: «Если мы завоюем трофей, это будет потрясающий сезон»

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Нападающий Баварии Гарри Кейн после матча прокомментировал игру так:

«Лига чемпионов – самая главный турнир среди остальных. Если мы сможем каким-то образом заполучить трофей в свои руки, это будет потрясающий сезон, но впереди еще долгий путь.

Это большие игры, проходящие при свете софитов. Атмосфера сегодня была невероятной. Я уверен, что на следующей неделе все будет так же. Я хочу участвовать в этих больших играх, и нет ничего более грандиозного.

Мы можем извлечь много позитива из сегодняшнего матча. Есть несколько мелких деталей, которые мы должны исправить, потому что нас могут наказать. Мы должны перенести позитивный настрой на следующую неделю».