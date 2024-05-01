ТЧУАМЕНИ: «Мы знаем, что Реал – лучшая команда в мире».

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Полузащитник Реала Орельен Тчуамени после матча прокомментировал игру так:

«Мы хотели победить, но самое главное, что теперь нам предстоит ответный матч дома перед нашими болельщиками. Мы знаем, что Реал – лучшая команда в мире».