ТЧУАМЕНИ: «Мы знаем, что Реал – лучшая команда в мире».
Полузащитник Реала прокомментировал матч ЛЧ против Баварии
Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).
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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.
Полузащитник Реала Орельен Тчуамени после матча прокомментировал игру так:
«Мы хотели победить, но самое главное, что теперь нам предстоит ответный матч дома перед нашими болельщиками. Мы знаем, что Реал – лучшая команда в мире».
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