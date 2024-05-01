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Лига чемпионов
01 мая 2024, 04:39 | Обновлено 01 мая 2024, 04:53
441
0

ТЧУАМЕНИ: «Мы знаем, что Реал – лучшая команда в мире».

Полузащитник Реала прокомментировал матч ЛЧ против Баварии

01 мая 2024, 04:39 | Обновлено 01 мая 2024, 04:53
441
0
ТЧУАМЕНИ: «Мы знаем, что Реал – лучшая команда в мире».
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Полузащитник Реала Орельен Тчуамени после матча прокомментировал игру так:

«Мы хотели победить, но самое главное, что теперь нам предстоит ответный матч дома перед нашими болельщиками. Мы знаем, что Реал – лучшая команда в мире».

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Орельен Тчуамени
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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