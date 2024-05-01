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Лига чемпионов
01 мая 2024, 03:59 | Обновлено 01 мая 2024, 04:12
303
0

ХЕВЕДЕС: «Бавария порой доминировала, но и Реал действовал сверхостро»

Бывший защитник сборной Германии прокомментировал полуфинал ЛЧ

01 мая 2024, 03:59 | Обновлено 01 мая 2024, 04:12
303
0
ХЕВЕДЕС: «Бавария порой доминировала, но и Реал действовал сверхостро»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хеведес прокомментировал игру:

«Бавария провела несколько по-настоящему хороших отрезков и порой доминировала в игре. Итоговый результат, пожалуй, справедлив, поскольку и Реал временами действовал сверхостро».

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Бенедикт Хеведес
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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