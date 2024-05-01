ХЕВЕДЕС: «Бавария порой доминировала, но и Реал действовал сверхостро»

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хеведес прокомментировал игру:

«Бавария провела несколько по-настоящему хороших отрезков и порой доминировала в игре. Итоговый результат, пожалуй, справедлив, поскольку и Реал временами действовал сверхостро».