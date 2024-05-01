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Лига чемпионов
01 мая 2024, 02:43 | Обновлено 01 мая 2024, 02:58
46
0

РОДРИГО: «Мы привыкли к таким матчам. Ничья – хороший результат для Реала»

Нападающий Реала после прокомментировал матч ЛЧ против Баварии

01 мая 2024, 02:43 | Обновлено 01 мая 2024, 02:58
46
0
РОДРИГО: «Мы привыкли к таким матчам. Ничья – хороший результат для Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго (слева)

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Нападающий Реала Родриго после матча прокомментировал игру так:

«Раз уж мы не могли победить, то были полны решимости не проиграть. Учитывая все, произошедшее сегодня, ничья – хороший результат. Мы Лигу чемпионов знаем – мы привыкли к таким матчам.

Верю, что зачастую команды думают, что дожимают нас, и именно тогда мы наиболее опасны. Шел отрезок матча, в котором мы действительно не были хороши, но тут – раз, и мы сравняли счет.

Первый наш гол был забит благодаря волшебному пасу Тони Крооса. Все мы постоянно говорим ему о том, что не надо ограничивать свою карьеру следующим сезоном, а продолжать играть и в дальнейшем. Он неподдельный маэстро, обладающий талантом притягивать внимание людей к своей игре, и всем нам нравится с ним играть».

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Родриго Гоес
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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