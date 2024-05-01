Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Нападающий Реала Родриго после матча прокомментировал игру так:

«Раз уж мы не могли победить, то были полны решимости не проиграть. Учитывая все, произошедшее сегодня, ничья – хороший результат. Мы Лигу чемпионов знаем – мы привыкли к таким матчам.

Верю, что зачастую команды думают, что дожимают нас, и именно тогда мы наиболее опасны. Шел отрезок матча, в котором мы действительно не были хороши, но тут – раз, и мы сравняли счет.

Первый наш гол был забит благодаря волшебному пасу Тони Крооса. Все мы постоянно говорим ему о том, что не надо ограничивать свою карьеру следующим сезоном, а продолжать играть и в дальнейшем. Он неподдельный маэстро, обладающий талантом притягивать внимание людей к своей игре, и всем нам нравится с ним играть».