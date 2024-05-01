АНЧЕЛОТТИ: «Теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на Уэмбли»
Главный тренер Реала прокомментировал матч ЛЧ против Баварии
Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).
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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти положительно оценил ситуацию, в которой находится мадридский клуб:
«Сейчас мы находимся в отличном положении в чемпионате Испании и в этом полуфинале тоже – теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на Уэмбли».
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на матч Реала против Баварии
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