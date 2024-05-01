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Лига чемпионов
01 мая 2024, 01:59 | Обновлено 01 мая 2024, 02:25
585
0

АНЧЕЛОТТИ: «Теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на Уэмбли»

Главный тренер Реала прокомментировал матч ЛЧ против Баварии

01 мая 2024, 01:59 | Обновлено 01 мая 2024, 02:25
585
0
АНЧЕЛОТТИ: «Теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на Уэмбли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти положительно оценил ситуацию, в которой находится мадридский клуб:

«Сейчас мы находимся в отличном положении в чемпионате Испании и в этом полуфинале тоже – теперь мы должны отдать все силы, чтобы попасть на Уэмбли».

ВИДЕО. Реакция Анчелотти на матч Реала против Баварии

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Карло Анчелотти
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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