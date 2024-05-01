ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать»
Нападающий Реала прокомментировал матч ЛЧ против Баварии
Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).
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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.
Нападающий Реала Винисиус Жуниор после матча прокомментировал игру так:
«Мы всегда играем на победу, хотим побеждать, но и осознаем при этом, что такое – Лига чемпионов: нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать. Соперники всегда настолько сильны, чтобы суметь этим воспользоваться».
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