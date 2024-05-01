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Лига чемпионов
01 мая 2024, 01:43 | Обновлено 01 мая 2024, 02:04
375
0

ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать»

Нападающий Реала прокомментировал матч ЛЧ против Баварии

01 мая 2024, 01:43 | Обновлено 01 мая 2024, 02:04
375
0
ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать»
УЕФА. Винисиус Жуниор

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор после матча прокомментировал игру так:

«Мы всегда играем на победу, хотим побеждать, но и осознаем при этом, что такое – Лига чемпионов: нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать. Соперники всегда настолько сильны, чтобы суметь этим воспользоваться».

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Винисиус Жуниор Лига чемпионов
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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