ВИНИСИУС ЖУНИОР: «Нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать»

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

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Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор после матча прокомментировал игру так:

«Мы всегда играем на победу, хотим побеждать, но и осознаем при этом, что такое – Лига чемпионов: нельзя дарить мяч сопернику, нельзя пропускать. Соперники всегда настолько сильны, чтобы суметь этим воспользоваться».