В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ между Баварией и Реалом
Автор дубля Винисиус Жуниор получил приз лучшего игрока поединка
Вечером 30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид (2:2).
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Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос весь матч провел украинский вратарь Андрей Лунин.
Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.
Именно Винисиус Жуниор назван лучшим игроком матча от УЕФА. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:
«Он представлял собой угрозу всякий раз, когда получал мяч. Продемонстрировал отличный рывок, создав себе пространство перед тем, как забить первый гол.
После перерыва его передача в штрафную привела к тому, что Родриго заработал пенальти. Сам же он установил и окончательный счет – 2:2. Звездная игра».
Clutch 😎#UCL pic.twitter.com/sbRy1stuWh— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2024
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