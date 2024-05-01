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Лига чемпионов
01 мая 2024, 01:20 | Обновлено 01 мая 2024, 01:43
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0

В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ между Баварией и Реалом

Автор дубля Винисиус Жуниор получил приз лучшего игрока поединка

01 мая 2024, 01:20 | Обновлено 01 мая 2024, 01:43
127
0
В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ между Баварией и Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вечером 30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид (2:2).

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Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос весь матч провел украинский вратарь Андрей Лунин.

Для Баварии отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У Реала дважды забил Винисиус Жуниор.

Именно Винисиус Жуниор назван лучшим игроком матча от УЕФА. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Он представлял собой угрозу всякий раз, когда получал мяч. Продемонстрировал отличный рывок, создав себе пространство перед тем, как забить первый гол.

После перерыва его передача в штрафную привела к тому, что Родриго заработал пенальти. Сам же он установил и окончательный счет – 2:2. Звездная игра».

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Винисиус Жуниор Лига чемпионов лучший игрок
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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