Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставлю на проход Баварии»

Сегодня, 30 апреля, в Мюнхене состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу между местной «Баварией» и испанским «Реалом» из Мадрида.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому он отдает предпочтение в противостоянии в Германии:

– Думаю, что сегодня «Бавария» возьмет верх с минимальным преимуществом в счете. Хозяева будут более мотивированы после неудачи на внутренней арене. Более того, я склоняюсь к тому, что именно немецкий гранд по итогам двух поединков пробьется в финал. «Баварии» с ее подбором исполнителей заточенных на атаку не имеет значения, где играть: дома или на выезде. Тем более, на мой взгляд, «Реал» свой лимит везения в текущем сезоне уже исчерпал.

Не помешает «Баварии» то, что в ее составе выступает известный голеадор Гарри Кейн, который в своей карьере еще не покорял вершин, то считаю, что это только послужит для британца дополнительным стимулом прервать эту неприятную традицию.

Напомним, что поединок «Бавария» - «Реал» начнется 30 апреля в 22.00 по киевскому времени.