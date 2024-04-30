Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Уважаем Баварию так же, как и Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (30 апреля):

«В этом соревновании нет лёгких матчей. Все команды заслуживают уважения, особенно «Бавария». Они, как и «Реал», всегда идут до конца. Мы уважаем их так же, как и «Манчестер Сити».

Мы хотим завоевать этот титул и показывать отличную игру с имеющимися у нас качествами. Нужно, чтобы вся команда чувствовала себя уверенно. Мы хотим выйти в финал и боремся именно за это».