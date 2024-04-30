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  4. Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Уважаем Баварию так же, как и Манчестер Сити»
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 11:30 |
118
0

Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Уважаем Баварию так же, как и Манчестер Сити»

Хавбек «Реала» – о полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля 2024, 11:30 |
118
0
Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Уважаем Баварию так же, как и Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (30 апреля):

«В этом соревновании нет лёгких матчей. Все команды заслуживают уважения, особенно «Бавария». Они, как и «Реал», всегда идут до конца. Мы уважаем их так же, как и «Манчестер Сити».

Мы хотим завоевать этот титул и показывать отличную игру с имеющимися у нас качествами. Нужно, чтобы вся команда чувствовала себя уверенно. Мы хотим выйти в финал и боремся именно за это».

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: ESPN
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