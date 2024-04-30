Два с половиной года не было. Левандовски вспомнил позабытые эмоции

29 апреля в 33-м туре чемпионата Испании «Барселона» дома со счетом 4:2 переиграла «Валенсию».

В составе каталонцев автором трех голов стал нападающий Роберт Левандовски. Он отличился на 49-й, 82-й и третьей компенсированной минутах поединка.

В последний раз до этого дня поляк забивал трижды в одном матче 7 сентября 2022 года – в ворота «Виктории» Пльзень в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски сыграл за «Барселону» в Ла Лиге в 30 матчах, забил 16 голов, сделал 8 ассистов.