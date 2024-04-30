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Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
29.04.2024 22:15 – FT 0 : 3
Фаренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
30 апреля 2024, 04:55 | Обновлено 30 апреля 2024, 05:08
26
0

Чемпионат Португалии. Эштрела Амадора разгромно уступила Фаренсе

Состоялся поединок 31 тура местного первенства

30 апреля 2024, 04:55 | Обновлено 30 апреля 2024, 05:08
26
0
Чемпионат Португалии. Эштрела Амадора разгромно уступила Фаренсе
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся заключительный поединок 31 тура чемпионата Португалии. «Эштрела Амадора» дома принимала «Фаренсе» и разгромно уступила со счетом 0:3, в результате чего находится очень близко к зоне вылета. «Фаренсе» же закрепился в середине таблицы. Лидирует «Спортинг», который на пять очков опережает «Бенфику».

Чемпионат Португалии. 31 тур

Эштрел Амадор – Фаренсе – 0:3

Голы: Дуарте, 44, пен, Барбоза, 48, Матиас, 79

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Матиас (Фаренсе).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Барбоза (Фаренсе).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Дуарте (Фаренсе).
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Эштрела Амадора Фаренсе чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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