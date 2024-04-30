Чемпионат Португалии. Эштрела Амадора разгромно уступила Фаренсе

Состоялся заключительный поединок 31 тура чемпионата Португалии. «Эштрела Амадора» дома принимала «Фаренсе» и разгромно уступила со счетом 0:3, в результате чего находится очень близко к зоне вылета. «Фаренсе» же закрепился в середине таблицы. Лидирует «Спортинг», который на пять очков опережает «Бенфику».

Чемпионат Португалии. 31 тур

Эштрел Амадор – Фаренсе – 0:3

Голы: Дуарте, 44, пен, Барбоза, 48, Матиас, 79

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