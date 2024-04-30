Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Первый полуфинальный матч главного еврокубка пройдет 30 апреля в 22:00
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.
Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене». Украинский вратарь Андрей Лунин может сыграть за галактикос.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
8 мая команды проведут второй матч в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, где и будет определен финалист турнира.
Бавария в плей-офф прошла итальянский Лацио (0:1, 3:0) и английский Арсенал (2:2, 1:0).
Реал оставил за бортом турнира немецкий РБ Лейпциг (1:0, 1:1) и английский «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, пен. 4:3).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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