Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 04:57 | Обновлено 30 апреля 2024, 04:58
167
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

Первый полуфинальный матч главного еврокубка пройдет 30 апреля в 22:00

30 апреля 2024, 04:57 | Обновлено 30 апреля 2024, 04:58
167
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.

Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене». Украинский вратарь Андрей Лунин может сыграть за галактикос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

8 мая команды проведут второй матч в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, где и будет определен финалист турнира.

Бавария в плей-офф прошла итальянский Лацио (0:1, 3:0) и английский Арсенал (2:2, 1:0).

Реал оставил за бортом турнира немецкий РБ Лейпциг (1:0, 1:1) и английский «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, пен. 4:3).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кто победит в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: Бавария или Реал?
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Футбол | 29 апреля 2024, 07:12 6
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины

Украинский вратарь летом может покинуть «Реал»

Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Футбол | 29 апреля 2024, 12:00 0
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля

27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура чемпионата Англии 2023/24

Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Футбол | 29.04.2024, 19:30
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней
Футбол | 30.04.2024, 03:30
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Футбол | 29.04.2024, 21:22
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 12
Футбол
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
29.04.2024, 03:23 5
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 10
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
28.04.2024, 22:11 11
Хоккей
Туз в обойме. Джадд Трамп уверенно вышел в четвертьфинал ЧМ по снукеру
Туз в обойме. Джадд Трамп уверенно вышел в четвертьфинал ЧМ по снукеру
28.04.2024, 17:15
Снукер
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем