Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.

Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене». Украинский вратарь Андрей Лунин может сыграть за галактикос.

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8 мая команды проведут второй матч в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, где и будет определен финалист турнира.

Бавария в плей-офф прошла итальянский Лацио (0:1, 3:0) и английский Арсенал (2:2, 1:0).

Реал оставил за бортом турнира немецкий РБ Лейпциг (1:0, 1:1) и английский «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, пен. 4:3).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.