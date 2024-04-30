Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Мы не забили свои моменты и пропустили из ничего»

Наставник полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский подвел итоги проигранной игры против житомирского «Полесья» (0:1).

«Если банально ответить, мы не забили свои моменты и пропустили даже не с полумомента, а из ничего, если коротко.

Я хочу сказать, что если мы сможем достойно пройти через все эти испытания, которые выпали на нашу команду, то она будет гораздо сильнее и молодые игроки просто повзрослеют, понимаете? Значит, эти испытания нам нужны, и мы должны пройти их. Какие-либо комментарии давать именно по эпизодам нет смысла. При добротной игре мы пропускаем из ничего мяча, и это не первую игру. Я считаю, это для нас какое-то испытание, с которым мы должны справиться.

5 защитников – подготовка к «Шахтеру»? Это подготовка была к этой игре. «Шахтер» будет у нас через две игры, тогда уже будем решать, как против них играть.

Замена Мякушко в перерыве? Во-первых, он был не совсем здоров, были некоторые проблемы. И он был на желтой карточке, мы понимали, что по такой игре в любой момент может быть удален.

Не выпустили Ковталюка? У нас есть конкуренция в линии нападения. Могли пойти ва-банк совсем, но решили так.

У меня нет претензий к футболистам, мы хорошо играли и контролировали все, были моменты. Хорошо играть и победить – это разные вещи», – сказал Долганский.