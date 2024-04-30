Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Мы не забили свои моменты и пропустили из ничего»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 04:18 | Обновлено 30 апреля 2024, 04:31
141
0

Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Мы не забили свои моменты и пропустили из ничего»

Тренер «Ворсклы» подвел итоги игры против «Полесья»

30 апреля 2024, 04:18 | Обновлено 30 апреля 2024, 04:31
141
0
Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Мы не забили свои моменты и пропустили из ничего»
УПЛ-ТВ. Сергей Долганский

Наставник полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский подвел итоги проигранной игры против житомирского «Полесья» (0:1).

«Если банально ответить, мы не забили свои моменты и пропустили даже не с полумомента, а из ничего, если коротко.

Я хочу сказать, что если мы сможем достойно пройти через все эти испытания, которые выпали на нашу команду, то она будет гораздо сильнее и молодые игроки просто повзрослеют, понимаете? Значит, эти испытания нам нужны, и мы должны пройти их. Какие-либо комментарии давать именно по эпизодам нет смысла. При добротной игре мы пропускаем из ничего мяча, и это не первую игру. Я считаю, это для нас какое-то испытание, с которым мы должны справиться.

5 защитников – подготовка к «Шахтеру»? Это подготовка была к этой игре. «Шахтер» будет у нас через две игры, тогда уже будем решать, как против них играть.

Замена Мякушко в перерыве? Во-первых, он был не совсем здоров, были некоторые проблемы. И он был на желтой карточке, мы понимали, что по такой игре в любой момент может быть удален.

Не выпустили Ковталюка? У нас есть конкуренция в линии нападения. Могли пойти ва-банк совсем, но решили так.

У меня нет претензий к футболистам, мы хорошо играли и контролировали все, были моменты. Хорошо играть и победить – это разные вещи», – сказал Долганский.

По теме:
Бразильский легионер не поможет Вересу в матче против Динамо
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней
Александр НАЗАРЕНКО: «У нас сейчас каждая игра – как финал»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла пресс-конференция Сергей Долганский
Сергей Рипьюк Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Футбол | 29 апреля 2024, 19:30 18
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?

Сборная Испании оказалась на грани дисквалификации из Евро-2024 и ОИ-2024

Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Бокс | 29 апреля 2024, 09:25 12
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление

До боя осталось меньше двух недель

Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
Футбол | 30.04.2024, 01:48
Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
Леонид БУРЯК: «Фоменко был достоин звания капитана команды»
Футбол | 29.04.2024, 23:19
Леонид БУРЯК: «Фоменко был достоин звания капитана команды»
Леонид БУРЯК: «Фоменко был достоин звания капитана команды»
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Футбол | 29.04.2024, 10:33
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 2
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 10
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 9
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
29.04.2024, 00:15
Теннис
Туз в обойме. Джадд Трамп уверенно вышел в четвертьфинал ЧМ по снукеру
Туз в обойме. Джадд Трамп уверенно вышел в четвертьфинал ЧМ по снукеру
28.04.2024, 17:15
Снукер
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
28.04.2024, 21:25 3
Теннис
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
28.04.2024, 20:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем