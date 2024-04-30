Александр НАЗАРЕНКО: «У нас сейчас каждая игра – как финал»

Автор победного гола в матче с «Ворсклой» (1:0) в составе житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал игру с полтавской командой

«Эмоции очень положительные, я очень счастлив, что мы наконец-то победили дома. Сегодня на стадионе просто было много болельщиков, и мы не могли их подвести. Потому эта победа для Житомира. Это была трудная игра, со стороны вам не показалось — на поле это тоже чувствовалось.

Было очень жестко, это «неприятный» соперник, о таких играх говорят: кто забьет, тот победит. Так и вышло. Но гол ни мы, ни«Ворскла» пропускать не хотели. В таких матчах, если ты пропускаешь, потом очень трудно забить. Они и мы защищались, мы пытались открыть их оборону, но и они делали то же самое. В конце именно нам удалось.

Думаю, что гол, который я забил — он на 80% Эмиля Мустафаева, потому что все сделал. Мне осталось только подставить правую ногу и, слава Богу, я забил. У нас сейчас фокус на чемпионат и каждая игра — как финал», — сказал Назаренко.