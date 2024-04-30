Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр НАЗАРЕНКО: «У нас сейчас каждая игра – как финал»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 30 апреля 2024, 03:07
31
0

Александр НАЗАРЕНКО: «У нас сейчас каждая игра – как финал»

Полузащитник «Полесье» поделился впечатлениями от игры с «Ворсклой»

30 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 30 апреля 2024, 03:07
31
0
Александр НАЗАРЕНКО: «У нас сейчас каждая игра – как финал»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Автор победного гола в матче с «Ворсклой» (1:0) в составе житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал игру с полтавской командой

«Эмоции очень положительные, я очень счастлив, что мы наконец-то победили дома. Сегодня на стадионе просто было много болельщиков, и мы не могли их подвести. Потому эта победа для Житомира. Это была трудная игра, со стороны вам не показалось — на поле это тоже чувствовалось.

Было очень жестко, это «неприятный» соперник, о таких играх говорят: кто забьет, тот победит. Так и вышло. Но гол ни мы, ни«Ворскла» пропускать не хотели. В таких матчах, если ты пропускаешь, потом очень трудно забить. Они и мы защищались, мы пытались открыть их оборону, но и они делали то же самое. В конце именно нам удалось.

Думаю, что гол, который я забил — он на 80% Эмиля Мустафаева, потому что все сделал. Мне осталось только подставить правую ногу и, слава Богу, я забил. У нас сейчас фокус на чемпионат и каждая игра — как финал», — сказал Назаренко.

По теме:
Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Мы не забили свои моменты и пропустили из ничего»
ВИДЕО. Тренировка Шахтера. Впереди – два матча с Черноморцем за 5 дней
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы хотим более атакующий футбол»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Александр Назаренко Полесье - Ворскла
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Футбол | 29 апреля 2024, 06:32 12
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги

Артем Довбик может стать одноклубником Михаила Мудрика в «Челси»

Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Футбол | 29 апреля 2024, 21:22 7
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ

Киевляне не смогут рассчитывать на Дячука, Тымчика и Шапаренко

Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
Футбол | 30.04.2024, 01:48
Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Футбол | 29.04.2024, 09:38
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Футбол | 29.04.2024, 21:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 2
Футбол
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
28.04.2024, 11:35 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
28.04.2024, 20:05 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
28.04.2024, 21:25 3
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет второй матч на турнире
28.04.2024, 09:32
Хоккей
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем