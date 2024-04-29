Источник: Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола
Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал подробности
Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что бывшего вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола:
«На днях услышал неприятную информацию от Анатолия Демьяненко. Он приехал в УАФ, хотел зайти, а его внутрь не пускают, парковаться не разрешили у Дома футбола.
Человек играл на трех чемпионатах мира, легендарный футболист для Украины. Он сделал для Украины больше, чем 95% людей вместе взятых, которые сейчас заседают в Доме футбола.
Как бы там ни было, хотя он и занимал должность при прошлой власти, он легендарный футболист, лучший футболист Советского Союза 1985 года. Он должен кому-то звонить, чтобы его провели в УАФ? Как так?»
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