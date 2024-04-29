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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 30 апреля 2024, 00:06
1443
5

Источник: Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал подробности

29 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 30 апреля 2024, 00:06
1443
5
Источник: Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола
УАФ. Анатолий Демьяненко

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что бывшего вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола:

«На днях услышал неприятную информацию от Анатолия Демьяненко. Он приехал в УАФ, хотел зайти, а его внутрь не пускают, парковаться не разрешили у Дома футбола.

Человек играл на трех чемпионатах мира, легендарный футболист для Украины. Он сделал для Украины больше, чем 95% людей вместе взятых, которые сейчас заседают в Доме футбола.

Как бы там ни было, хотя он и занимал должность при прошлой власти, он легендарный футболист, лучший футболист Советского Союза 1985 года. Он должен кому-то звонить, чтобы его провели в УАФ? Как так?»

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Анатолий Демьяненко Украинская ассоциация футбола Дом футбола Игорь Цыганык
Николай Степанюк Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 5
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Gargantua
интересно было бы посмотреть сколько дней в Украине пробыл после избрания наш голден эээээ болл.
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+3
Falko
Толя вигрібає за Ондрюшу. Тепер не пускатимуть усю групу підтримки.
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+1
Віталій Ткачук
Нічого не змінилося, гризуться як павуки в банці.
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0
T-800
вот когда сыграют за Украину на 3-х ЧМ и не будут впускать в Дом Футбола, тогда и поговорим
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-1
Выталкиватель парашутистов
Он мог быть отличным футболистом, но как человек - полный отстой... У нас почти все "легенды" оказываются очень не хорошими людьми - Болохин, Беланов, Протасов, Михайличенко и этот Демьяненко... Одно то, что он очень хотел пролезть на должность президента федерации футбола города Киеа вместо Кочетова, при помощи павелки и костюченка, говорит о его моральных устоях и отсутствии мозгов.... Потому и защищали как могли вора и мошенника , предводителя ОПГ УАФ павелку,знали, что будет, если павелку посадят на нары....
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-1
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