Источник: Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что бывшего вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола:

«На днях услышал неприятную информацию от Анатолия Демьяненко. Он приехал в УАФ, хотел зайти, а его внутрь не пускают, парковаться не разрешили у Дома футбола.

Человек играл на трех чемпионатах мира, легендарный футболист для Украины. Он сделал для Украины больше, чем 95% людей вместе взятых, которые сейчас заседают в Доме футбола.

Как бы там ни было, хотя он и занимал должность при прошлой власти, он легендарный футболист, лучший футболист Советского Союза 1985 года. Он должен кому-то звонить, чтобы его провели в УАФ? Как так?»