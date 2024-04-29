Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ

В катарском городе Доха близится к финишу Кубок Азии U-23 по футболу.

29 апреля сыграны матчи 1/2 финала: Япония обыграла Ирак (2:0), а Узбекистан нанес поражение Индонезии (2:0).

В финале 3 мая встретятся Япония и Узбекистан, а бронзовые награды 2 мая разыграют Ирак и Индонезия.

Лучшие три сборные будут представлять Азию на Олимпийских играх 2024 во Франции. Таки образом, Япония и Узбекистан получили путевки в Париж. Третью лицензию получит победитель матча за бронзу, а проигравшая сборная затем встретится с командой Гвинеи в межконтинентальном плей-офф за последний 16-й пропуск на ОИ-2024.

Соперником сборной Украины U-23 в группе будет третья по рейтингу команда Азии среди тех, кто отберется на ОИ. Поскольку Япония и Ирак имеют высокий рейтинг, все еще остается два варианта для Украины: Индонезия и Узбекистан.

Если в матче за бронзу выиграет Ирак, то соперником Украины по группе станет Узбекистан. Если же третье место Кубка Азии займет Индонезия, то придется ожидать дополнительные разъяснения от ФИФА, поскольку Индонезия и Узбекистан в последних Олимпиадах участия не принимали, и рейтинг ОИ у них одинаковый (нулевой).

Также в группе B вместе с Украиной и командой Азии на футбольном турнире Олимпиады сыграют Аргентина и Марокко.

Кубок Азии по футболу U-23

Доха (Катар), 15 апреля – 3 мая

1/2 финала, 29 апреля

Индонезия – Узбекистан – 0:2

Голы: Норчаев, 68, Архан, 86 (Автогол)

Япония – Ирак – 2:0

Голы: Носойя, 28, Араки, 42

За 3-е место, 2 мая

Ирак – Индонезия

Финал, 3 мая

Япония – Узбекистан

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