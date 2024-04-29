Украина. Премьер лига29 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 29 апреля 2024, 22:36
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Денис АНТЮХ: «Заря занимает не то место, на которое рассчитывали»
Полузащитник «Зари» поделился впечатлениями от выступления команды
29 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 29 апреля 2024, 22:36
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Полузащитник луганской «Зари» Денис Антюх поделился впечатлениями о выступлении команды в УПЛ:
«Конечно, это не то место, на которое мы рассчитывали. Считаю, что мы первый круг вообще провалили. Во втором круге после зимы начали хоть какие-то очки набирать.
Но нужно доиграть уже этот чемпионат. Для нас задача сейчас – подняться как можно выше. Я думаю, со следующего сезона будем показывать лучшие результаты».
Луганская «Заря» набрала 27 очков и занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ после 26 туров.
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