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  4. Денис АНТЮХ: «Заря занимает не то место, на которое рассчитывали»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 29 апреля 2024, 22:36
104
0

Денис АНТЮХ: «Заря занимает не то место, на которое рассчитывали»

Полузащитник «Зари» поделился впечатлениями от выступления команды

29 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 29 апреля 2024, 22:36
104
0
Денис АНТЮХ: «Заря занимает не то место, на которое рассчитывали»
Профутбол, Денис Антюх

Полузащитник луганской «Зари» Денис Антюх поделился впечатлениями о выступлении команды в УПЛ:

«Конечно, это не то место, на которое мы рассчитывали. Считаю, что мы первый круг вообще провалили. Во втором круге после зимы начали хоть какие-то очки набирать.

Но нужно доиграть уже этот чемпионат. Для нас задача сейчас – подняться как можно выше. Я думаю, со следующего сезона будем показывать лучшие результаты».

Луганская «Заря» набрала 27 очков и занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ после 26 туров.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Денис Антюх
Николай Степанюк Источник: Профутбол Digital
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