Денис АНТЮХ: «Заря занимает не то место, на которое рассчитывали»

Полузащитник луганской «Зари» Денис Антюх поделился впечатлениями о выступлении команды в УПЛ:

«Конечно, это не то место, на которое мы рассчитывали. Считаю, что мы первый круг вообще провалили. Во втором круге после зимы начали хоть какие-то очки набирать.

Но нужно доиграть уже этот чемпионат. Для нас задача сейчас – подняться как можно выше. Я думаю, со следующего сезона будем показывать лучшие результаты».

Луганская «Заря» набрала 27 очков и занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ после 26 туров.