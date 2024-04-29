34-летний экс-бек Динамо назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру

34-летний центральный защитник перуанской «Альянсы» из Лимы Карлос Самбрано, который с 2018 по 2020 годы был на контракте в «Динамо», рассказал, в каком клубе хотел бы попрощаться с профессиональным футболом.

«Я хочу быть искренним с болельщиками, нравится ли им мое мнение или нет. Я всегда хотел играть в «Альянсе», я был фанатом «Альянсы» с самого детства, но также я всегда мечтал завершить карьеру в «Академии Кантолао», мне этого не хватает».

«Сейчас «Академия Кантолао» идет на втором месте [во втором дивизионе перуанского футбола], даст Бог, чтобы они поднялись, и мне будет легче играть в высшей лиге, а затем уйти в отставку. Идти во вторую лигу, чтобы уйти оттуда на пенсию? Я этого не делаю, потому что не хочу... Я не хочу играть на плохих полях и пользоваться плохой инфраструктурой, даже представлять подобного не хочу ни на секунду».

«Надеюсь, что «Академия Кантолао» поднимется, и если это произойдет, я уйду на пенсию там. У меня хороший контакт с президентом, и если Бог хочет, чтобы я ушел на пенсию там, то так и произойдет», – заявил Самбрано.

Отметим, что именно в «Академии Кантолао» Карлос Самбрано с 2000 по 2006 год начинал заниматься футболом, после чего перебрался в немецкий «Шальке».

Ранее Самбрано рассказывал, что в «Динамо» с ним обращались очень плохо – «хуже, чем с заключенным».