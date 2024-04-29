Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 34-летний экс-бек Динамо назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру
Другие новости
29 апреля 2024, 22:29 |
1578
1

34-летний экс-бек Динамо назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру

Карлос Самбрано мечтает закончить там, где когда-то начинал

29 апреля 2024, 22:29 |
1578
1
34-летний экс-бек Динамо назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру
instagram.com/carloszambrano5

34-летний центральный защитник перуанской «Альянсы» из Лимы Карлос Самбрано, который с 2018 по 2020 годы был на контракте в «Динамо», рассказал, в каком клубе хотел бы попрощаться с профессиональным футболом.

«Я хочу быть искренним с болельщиками, нравится ли им мое мнение или нет. Я всегда хотел играть в «Альянсе», я был фанатом «Альянсы» с самого детства, но также я всегда мечтал завершить карьеру в «Академии Кантолао», мне этого не хватает».

«Сейчас «Академия Кантолао» идет на втором месте [во втором дивизионе перуанского футбола], даст Бог, чтобы они поднялись, и мне будет легче играть в высшей лиге, а затем уйти в отставку. Идти во вторую лигу, чтобы уйти оттуда на пенсию? Я этого не делаю, потому что не хочу... Я не хочу играть на плохих полях и пользоваться плохой инфраструктурой, даже представлять подобного не хочу ни на секунду».

«Надеюсь, что «Академия Кантолао» поднимется, и если это произойдет, я уйду на пенсию там. У меня хороший контакт с президентом, и если Бог хочет, чтобы я ушел на пенсию там, то так и произойдет», – заявил Самбрано.

Отметим, что именно в «Академии Кантолао» Карлос Самбрано с 2000 по 2006 год начинал заниматься футболом, после чего перебрался в немецкий «Шальке».

Ранее Самбрано рассказывал, что в «Динамо» с ним обращались очень плохо – «хуже, чем с заключенным».

По теме:
Леонид БУРЯК: «Фоменко был достоин звания капитана команды»
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Источник: Динамо не хочет продавать Супрягу в Днепр-1, это вопрос принципа
Карлос Самбрано Альянса Лима Динамо Киев завершение карьеры чемпионат Перу по футболу
Алексей Сливченко Источник: RPP Noticias
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Футбол | 29 апреля 2024, 03:23 4
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира

По версии FourFourTwo, лучшим кипером является Алиссон из Ливерпуля

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Футбол | 29 апреля 2024, 21:30 65
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий

Команда Юрия Вернидуба входит в топ-3, значительно оторвавшись от Днепра-1

Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Футбол | 29.04.2024, 17:05
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Юрий КОВАЛЬ: «Заря не удовлетворена своим местом в УПЛ»
Футбол | 29.04.2024, 23:39
Юрий КОВАЛЬ: «Заря не удовлетворена своим местом в УПЛ»
Юрий КОВАЛЬ: «Заря не удовлетворена своим местом в УПЛ»
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Футбол | 29.04.2024, 12:00
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy Konokrad
Легенда ДК 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
27.04.2024, 21:52 51
Хоккей
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
27.04.2024, 17:25 165
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 10
Футбол
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
28.04.2024, 13:46 13
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
29.04.2024, 00:15
Теннис
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 2
Футбол
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
27.04.2024, 20:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем