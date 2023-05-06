Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»

33-летний центрбек «Альянсы» из Лимы Карлос Самбрано рассказал, почему не заладилась его карьера в Украине, где он с 2018 по 2020 год был на контракте в «Динамо».

«Это эпизод, который я хочу забыть. Они обращались со мной хуже, чем с заключенным. Я приехал и первые полгода все было хорошо, начинается новый сезон, а меня не включают в заявку. Я ничего не понял», - сказал Самбрано.

Перуанец заявил, что его отправили тренироваться во вторую команду, несмотря на то, что он уже заработал себе имя в международном футболе и даже играл за национальную сборную, а также имел хорошую зарплату.

«Они так и не сказали мне, почему. Я хотел попросить у тренера объяснений, но он мне их не дал. Я никогда не играл за первую команду, он никогда не ставил меня. Я не хочу думать, что это было из-за соображений бизнеса, но тогда, по крайней мере, все было бы ясно, и я бы ушел», - отметил защитник.

Также Самбрано признался, что пережил очень хорошие моменты в дубле «Динамо», потому что он очень доверял тренеру этой команды.

«Мы начали играть и стали выигрывать, мы ездили на автобусе по семь часов, не было таких привилегий, как в первой команде. Я не играл в основе «Динамо», но я отлично провел время в дубле», - подчеркнул Самбрано.

После этого перуанец отправился играть на Кубок Америки, а когда вернулся в Украину, то столкнулся с очередными проблемами.

«Но хуже всего было, когда мне сказали, что я должен прибыть на тренировку на 16:00, а когда я приехал, то никого не было. Оказывается, футболисты тренировались в 11:00. Они издевались, и они хотели сделать все, чтобы вышвырнуть меня как собаку. На следующий день было тоже самое, я приехал, переоделся и записал себя на видео», - завершил повествование Самбрано.

Ранее Самбрано рассказывал, что на заре карьеры отказался от возможности выступать за юношескую сборную Германии.