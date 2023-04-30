Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии

33-летний центральный защитник «Альянсы» из Лимы Карлос Самбрано, который с 2018 по 2020 годы был на контракте в киевском «Динамо», рассказал, что имел предложение выступать за национальную сборную Германии, но отказался от него.

«Теперь вы видите, что они вызывают игрока только для того, чтобы он не играл за другую сборную. Может быть, у кого-то не было возможности играть за Германию, но со мной это могло случиться. Немцы спрашивали меня, заинтересован ли я в выступлениях за их сборную U-17».

«В Германии предоставляют вам такую возможность, когда им нужен игрок, тогда они готовы оформить все документы. Но я сказал им, что это невозможно. Я выбрал Перу, несмотря на все невзгоды», - сказал Самбрано.

В 16 лет Самбрано покинул Перу и перебрался в Германию, где несколько лет был в академии «Шальке».

В настоящий момент на счету Самбрано 66 матчей и 4 гола в рядах сборной Перу.