Украинский теннисист выиграл второй парный титул в 2024 году

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Сплите (Хорватия).

В финале соревнований украинец и его напарник Яша Шайрых (Польша) в двух сетах переиграли тандем Адам Хейнонен (Швеция) / Марино Якич (Хорватия).

ITF M15 Сплит. Пары. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) / Яша Шайрых (Польша) [2] – Адам Хейнонен (Швеция) / Марино Якич (Хорватия) – 6:4, 6:2

Белинский девятый раз сыграл в финале турнира ITF в парном разряде и завоевал свой седьмой титул.

Кроме того, это второй парный трофей Вячеслава в 2024 году. В апреле он стал победителем соревнований в Анталье вместе с Владиславом Орловым.