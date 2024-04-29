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ITF
29 апреля 2024, 21:46 |
328
0

Украинский теннисист выиграл второй парный титул в 2024 году

Вячеслав Белинский вместе с Яшей Шайрыхом стал чемпионом 15-тысячника в Сплите

29 апреля 2024, 21:46 |
328
0
Украинский теннисист выиграл второй парный титул в 2024 году
Instagram. Вячеслав Белинский и Яша Шайрых

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Сплите (Хорватия).

В финале соревнований украинец и его напарник Яша Шайрых (Польша) в двух сетах переиграли тандем Адам Хейнонен (Швеция) / Марино Якич (Хорватия).

ITF M15 Сплит. Пары. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) / Яша Шайрых (Польша) [2] – Адам Хейнонен (Швеция) / Марино Якич (Хорватия) – 6:4, 6:2

Белинский девятый раз сыграл в финале турнира ITF в парном разряде и завоевал свой седьмой титул.

Кроме того, это второй парный трофей Вячеслава в 2024 году. В апреле он стал победителем соревнований в Анталье вместе с Владиславом Орловым.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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