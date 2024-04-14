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ITF
14 апреля 2024, 16:58 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:07
189
0

Украинские теннисисты выиграли парный титул на турнире в Турции

Вячеслав Белинский и Владислав Орлов стали чемпионами соревнований ITF M15 в Анталье

14 апреля 2024, 16:58 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:07
189
0
Украинские теннисисты выиграли парный титул на турнире в Турции
Instagram. Вячеслав Белинский и Владислав Орлов

Украинские теннисисты Вячеслав Белинский и Владислав Орлов выиграли парный титул на грунтовом турнире ITF M15 в Анталье (Турция).

В финале соревнований украинцы в двух сетах разгромили швейцарский тандем Дарио Хубер / Якоб Кагун.

ITF M15 Анталья. Пары. Грунт. Финал

Дарио Хубер (Швейцария) / Якоб Кагун (Швейцария) – Вячеслав Белинский (Украина) / Владислав Орлов (Украина) [3] – 1:6, 3:6

Для Белинского и Орлова это был второй совместный турнир.

Вячеслав записал в свой актив шестой парный трофей на уровне ITF, а Владислав выиграл 15-й титул.

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Вячеслав Белинский Владислав Орлов ITF Анталья трофеи украинцев в теннисе
Источник Sport.ua
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