Сергей ШИЩЕНКО: «Полесье хочет в еврокубки. Это желание президента и фанов»

Наставник «Полесья» Сергей Шищенко оценил победу 1:0 в домашнем матче чемпионата Украины против «Ворсклы».

«У обеих команд были моменты, это, скорее, была ничейная игра, поэтому я поблагодарил игроков за победу. Очень важный гол, мы шаг за шагом двигаемся к цели, к еврокубкам. Это желание президента и болельщиков, которые хотят видеть в Житомире еврокубки».

«Но уже начинаем готовиться к следующему туру. В команде отличная атмосфера, мы идем к цели. Все работают, чтобы у нас были еврокубки».

«Впереди еще четыре тура, чтобы решить задачу», – сказал Шищенко.

Житомирская команда набрала 42 очка и занимает шестое место в таблице УПЛ.