Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Полесье хочет в еврокубки. Это желание президента и фанов»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 20:50 |
421
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Полесье хочет в еврокубки. Это желание президента и фанов»

Наставник прокомменировал победу в матче УПЛ

29 апреля 2024, 20:50 |
421
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Полесье хочет в еврокубки. Это желание президента и фанов»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Наставник «Полесья» Сергей Шищенко оценил победу 1:0 в домашнем матче чемпионата Украины против «Ворсклы».

«У обеих команд были моменты, это, скорее, была ничейная игра, поэтому я поблагодарил игроков за победу. Очень важный гол, мы шаг за шагом двигаемся к цели, к еврокубкам. Это желание президента и болельщиков, которые хотят видеть в Житомире еврокубки».

«Но уже начинаем готовиться к следующему туру. В команде отличная атмосфера, мы идем к цели. Все работают, чтобы у нас были еврокубки».

«Впереди еще четыре тура, чтобы решить задачу», – сказал Шищенко.

Житомирская команда набрала 42 очка и занимает шестое место в таблице УПЛ.

По теме:
Три основных игрока Динамо пропустят перенесенный матч УПЛ
Полесье – Ворскла – 1:0. Поздний гол Назаренко. Обзор матча УПЛ
Обострение борьбы за еврокубки. Полесье вырвало победу у Ворсклы
Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Футбол | 29 апреля 2024, 06:32 11
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги

Артем Довбик может стать одноклубником Михаила Мудрика в «Челси»

Про Лунина ни слова. Анчелотти оценил полуфинал ЛЧ Бавария – Реал
Футбол | 29 апреля 2024, 20:05 2
Про Лунина ни слова. Анчелотти оценил полуфинал ЛЧ Бавария – Реал
Про Лунина ни слова. Анчелотти оценил полуфинал ЛЧ Бавария – Реал

Украинец прибыл на матч Лиги чемпионов

Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Футбол | 28.04.2024, 23:08
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Футбол | 29.04.2024, 17:05
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Первой и Второй лигах
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Бокс | 29.04.2024, 09:25
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
27.04.2024, 21:52 51
Хоккей
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 2
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
27.04.2024, 17:25 165
Футбол
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
29.04.2024, 07:12 6
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
29.04.2024, 00:15
Теннис
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем