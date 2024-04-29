Валерий ИВАЩЕНКО: «Только на ничьих Оболони удержаться в УПЛ не получится»
Главный тренер «пивоваров» рассказал о последних выступлениях команды
В поединке 26-го тура чемпионата УПЛ футболисты «Зари» и «Оболони» подписали мирное соглашение – 0:0.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко поделился впечатлениями от этого противостояния:
– Соперники времени на раскачку не тратили. Видимо, потому, что хорошо знают возможности друг друга. Ведь зимой на сборе в Турции жили в одном отеле, присутствовали на спаррингах. Более того, во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ провели между собой контрольный матч. Обе команды действовали с открытым забралом, хватало и голевых моментов.
– «Оболонь» нанесла аж 15 «выстрелов» по воротам «Зари». Это было Ваше указание команде?
– Я настраиваю своих подопечных как можно чаще беспокоить вратарей соперников дальними ударами. Тем более, что у наших игроков Руслана Черненко, Сергея Суханова, Ростислава Таранухи сильные удары. Вот еще бы только с прицелом не было сбоев.
– С другой стороны «Оболонь» после длительного перерыва сохранила свои ворота нетронутыми и это в поединке с «Зарей», которая умеет довольно остро атаковать.
– У меня было достаточно информации, как луганчане в наступлении используют фланги, что надо быть настороже с их нападающим, легионером Герреро – одним из лучших в чемпионате УПЛ. Поэтому важно было сыграть у своих владений компактно, чтобы не возникали свободные зоны, а Герреро поочередно опекали наши стопперы Валерий Дубко и Даниил Карась. Вот почему к игрокам обороны у меня претензий нет.
– «Оболонь» в четвертом матче подряд сыграла вничью. Чем Вы можете объяснить такое миролюбие подопечных?
– Это просто стечение обстоятельств. Я в каждом поединке нацеливаю подопечных на поиск кратчайшего пути к воротам соперника, действовать агрессивно на чужой половине поля. Хотя, видимо, сложное турнирное положение таки давит на подопечных, а боязнь не проиграть заставляет не рисковать и это приводит к скованности. Убежден, что если бы «Оболонь» находилась, образно говоря, в зоне комфортности, то все было бы несколько иначе, потому что на тренировках подопечные доказывают, что умеют комбинировать. В конце концов, мы и сами прекрасно осознаем, что «Оболони» надо срочно побеждать. На одних ничьих удержаться в элите будет чрезвычайно трудно.
Ранее мы сообщали, что защитник «Оболони» Владислав Приймак получил травму перед игрой с «Зарей».
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