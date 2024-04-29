Тухель назвал игрока Баварии, который забьет Реалу в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (30 апреля, 22:00):

«Карло демонстрирует спокойствие и опыт. Важно сосредоточиться на себе. У нас есть опыт игры на таком уровне. Мы должны иметь тактику, но также и свободу.

Мы не можем мыслить только тактически. Игрокам нужна также свобода. Это мелкие детали, которые решат этот матч. Возможно, немного везения нам поможет, но мы не можем на него полагаться.

Серж Гнабри завтра забьет. Это точно случится. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет».