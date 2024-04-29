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  4. Тухель назвал игрока Баварии, который забьет Реалу в полуфинале ЛЧ
Лига чемпионов
29 апреля 2024, 16:13 |
1121
0

Тухель назвал игрока Баварии, который забьет Реалу в полуфинале ЛЧ

Тренер «Баварии» верит в Сержа Гнабри

29 апреля 2024, 16:13 |
1121
0
Тухель назвал игрока Баварии, который забьет Реалу в полуфинале ЛЧ
ФК Бавария. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (30 апреля, 22:00):

«Карло демонстрирует спокойствие и опыт. Важно сосредоточиться на себе. У нас есть опыт игры на таком уровне. Мы должны иметь тактику, но также и свободу.

Мы не можем мыслить только тактически. Игрокам нужна также свобода. Это мелкие детали, которые решат этот матч. Возможно, немного везения нам поможет, но мы не можем на него полагаться.

Серж Гнабри завтра забьет. Это точно случится. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет».

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Томас Тухель Бавария Серж Гнабри Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Marca
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