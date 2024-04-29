Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У защитника Оболони проблемы с бедром
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 15:57 |
111
0

У защитника Оболони проблемы с бедром

Владислав Приймак получил травму перед игрой с «Зарей»

29 апреля 2024, 15:57 |
111
0
У защитника Оболони проблемы с бедром
ФК Оболонь. Владислав Приймак

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Оболони», защитник Владислав Приймак, на тренировке перед поединком 26-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей» травмировал заднюю поверхность бедра и не смог помочь своей команде с луганчанами.

По имеющейся информации, завтра медперсонал «пивоваров» примет решение, когда стопер сможет возобновить тренировки в общей группе и следует ли на него рассчитывать в следующем календарном поединке киевлян – с ЛНЗ, который состоится 4 мая.

Сейчас в текущем сезоне Владислав Приймак провел за «Оболонь» 22 поединка и стал автором одного забитого мяча.

Ранее нападающий «Оболони» Сергей Суханов прокомментировал свои действия в поединке против «горняков».

По теме:
Основной игрок сборной Украины из-за травмы рискует пропустить Евро-2024
Юрий РОМЕНСКИЙ: «Фоменко является олицетворением настоящего профессионала»
ГЕНИНСОН: «Тренером Колоса может стать экс-коуч Ливерпуля, Сити или МЮ»
Оболонь Киев Владислав Приймак травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 29 апреля 2024, 10:00 7
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)

Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион

Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
Футбол | 29 апреля 2024, 09:43 9
Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло

Экс-игрок сборной Украины мог стать наставником «Шахтера»

Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Футбол | 29.04.2024, 03:23
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Футбол | 29.04.2024, 06:32
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Второй шанс или прощание с МЮ: какое будущее ждет Гринвуда?
Футбол | 29.04.2024, 15:48
Второй шанс или прощание с МЮ: какое будущее ждет Гринвуда?
Второй шанс или прощание с МЮ: какое будущее ждет Гринвуда?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 2
Футбол
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
27.04.2024, 20:57 10
Футбол
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
27.04.2024, 20:41 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
27.04.2024, 21:52 51
Хоккей
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29.04.2024, 09:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем