У защитника Оболони проблемы с бедром

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Оболони», защитник Владислав Приймак, на тренировке перед поединком 26-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей» травмировал заднюю поверхность бедра и не смог помочь своей команде с луганчанами.

По имеющейся информации, завтра медперсонал «пивоваров» примет решение, когда стопер сможет возобновить тренировки в общей группе и следует ли на него рассчитывать в следующем календарном поединке киевлян – с ЛНЗ, который состоится 4 мая.

Сейчас в текущем сезоне Владислав Приймак провел за «Оболонь» 22 поединка и стал автором одного забитого мяча.

Ранее нападающий «Оболони» Сергей Суханов прокомментировал свои действия в поединке против «горняков».