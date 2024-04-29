СУХАНОВ – об удалении: «Хотел показать, что против Шахтера можно играть»

Нападающий киевской «Оболони» Сергей Суханов прокомментировал свои действия в матче 22-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:3), которые привели к его удалению в конце первого тайма.

– Сергей, давай вернемся к игре «Оболонь» – «Шахтер», которая состоялась 30-го марта. Тогда арбитр встречи Александр Каленов удалил тебя на 45-й минуте игры. Какой вывод ты сделал для себя после матча?

– Я делал подкат на бровке и хотел подбодрить своих партнеров, показывая, что против «Шахтера» можно играть. Думал, что могу первым быть на мяче. Однако Марьян Швед был быстрее меня. Я не хотел нанести травм Шведу. Потом, посмотрев на видео повтор этого эпизода, было видно, что я фолил. На тот момент хотел завести себя прежде всего. Если бы я попал в мяч в том эпизоде, это придало бы мне уверенности в том матче.

– Хотя Валерий Бондарь в интервью говорил, что за несколько минут до этого ты против него грубо играл?

– Я мог тогда сфолить против Бондаря, но успел забрать ногу. Соглашусь, что тогда рефери мог бы предъявить мне красную карточку, если бы я не убрал ногу в последний момент. Я сделал выводы для себя. Мы играем в футбол, а не находимся в каком-то бойцовском клубе. Без страсти, жажды победы, мы не выходим на футбольное поле. Я не специально так играл.