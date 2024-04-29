Второй шанс или прощание с МЮ: какое будущее ждет Гринвуда?

В последние годы Манчестер Юнайтед изрядно потрепали внутренние проблемы. Критика летела со всех сторон. Легенды МЮ и болельщики критиковали команду за нежелание выкладываться на поле, футболисты конфликтовали с тренерами, а селекционный отдел совершал неудачные сделки. Однако настоящие проблемы начались после того, как манкунианцы потеряли своего воспитанника, у которого появились серьезные проблемы с законом.

В январе 2022 года полиция задержала молодого, перспективного и подающего большие надежды вингера Мейсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев. Ситуация набрала серьезные обороты, поскольку девушка, обвинившая футболиста, вынесла все в публичную плоскость. Гринвуд не был звездным игроком, но, учитывая то, воспитанником какого клуба он является, скандал получился грандиозным. Особенно язвительные болельщики соперников, например, в Лидсе, не упускали возможности лишний раз поддеть МЮ кричалками, дескать, посмотрите, кого вы воспитываете.

Руководство Юнайтед сразу отстранило Гринвуда от тренировок до выяснения всех деталей. Дело растянулось на год. Мэйсона оправдали в феврале 2023-го, но манкунианцы и тогда не спешили возвращать игрока в свои ряды. Опасения МЮ были понятны. Какими бы ни были результаты, Юнайтед остается одним из самых популярных клубов мира. У манкунианцев огромная фан-база по всей планете и многомилионные спонсорские контракты. Ущерба репутации в этой ситуации не избежать. Вопрос только в том, насколько масштабным он будет, и какие повлечет последствия.

Ситуация усложнялась тем, что еще до дела Гринвуда подобные обвинения были выдвинуты против Криштиану Роналду. Два игрока из одного клуба за короткий промежуток времени получают серьезные обвинения – это очень плохо. Впрочем, ситуация с Криштиану как-то отошла на второй план после того, как он выдал взрывное интервью журналисту Пирсу Моргану. Португалец публично раскритиковал практически каждую структуру в МЮ, после чего стало понятно, что в клубе он больше не задержится. Мэйсон же не давал столь явных поводов для разрыва отношений, поэтому с ним пришлось сложнее.

Даже после того, как с Гринвуда были сняты обвинения, Юнайтед не вернул его в состав. Манкунианцы объявили о проведении внутреннего расследования, которое продлилось до августа 2023 года. На самом деле МЮ, скорее всего, просто взял время на размышления. Руководство решило посмотреть, как болельщики будут реагировать на ситуацию с Мэйсоном и, что еще немаловажно, какой будет обстановка внутри клуба. В Юнайтед особенно опасались бурной реакции от женской команды, что могло вызвать новую волну скандалов.

В итоге, манкунианцы решили отправить Гринвуда в аренду, пока все не уляжется. Но претендентов было не так много. Топ-клубы не хотели брать к себе игрока с подпорченной репутацией. Ситуация с Мэйсоном долго оставалась неопределенной, пока Хетафе все же не рискнул взять футболиста к себе. В МЮ все вздохнули с облегчением, поскольку сделка состоялась в последние часы летнего трансферного окна. Будущее англичанина, в принципе, осталось неопределенным, но принятие непростого решения можно было отложить на год.

В Испании Гринвуда приняли лучше, чем многие ожидали. Уже на презентации было заметно, что у болельщиков будет нормальное отношение к игроку. Что бы там ни было в прошлом, он приехал помогать их команде, а в Хетафе нечасто переходят футболисты с мировыми именами. Дела у Мэйсона в новом клубе пошли неплохо. Уже в третьем своем матче Ла Лиги он вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и отличился результативной передачей в поединке против Атлетика. Потом он забил важный гол в игре против Сельты и помог "синим" выйти вперед, хотя по итогу получилась ничья.

Getty Images. Мейсон Гринвуд

К настоящему времени на счету 22-летнего вингера 30 матчей во всех турнирах, 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Гринвуд набрал приличные 11 очков по системе гол+пас в Ла Лиге (6+5) и еще может улучшить статистику до конца кампании. Мэйсон действительно помогает Хетафе. Он помог "синим" обыграть Кадис и сыграть вничью с Гранадой, отличившись ассистами в этих матчах. Англичанин сравнял счет в поединке против Альмерии, который стал победным для Хетафе, а также забивал Гранаде, Бетису, Лас-Пальмасу и Севилье.

Интересно, что Хетафе не проиграл ни одного матча, в котором Гринвуд отличался результативным действием. Это о чем-то да говорит. Вероятно, потому президент "синих" Анхель Торрес и выразил желание сохранить игрока в команде. На правах аренды, разумеется, поскольку у Хетафе не будет возможности выкупить футболиста. МЮ оценивает вингера в 30 млн фунтов. Даже топ-клубы считают эту сумму завышенной, что уж тогда говорить о середняках. Хотя сейчас на англичанина уже больше серьезных претендентов, чем было год назад. Среди них называют Барселону, Атлетико и Ювентус.

Будущее Гринвуда снова становится актуальным вопросом для Юнайтед, поскольку его аренда заканчивается уже через месяц. А манкунианцы, судя по всему, до сих пор не приняли никого решения. Британские СМИ оценивают возвращение Мэйсона в МЮ как маловероятный, но не невозможный вариант. Новое руководство клуба ведет себя сдержанно и очень коротко комментирует ситуацию с будущем игрока, ссылаясь на ее деликатность. Но, как бы там ни было, Джиму Рэтклиффу придется принять решение и брать на себя ответственность.

Контракт Гринвуда с Юнайтед рассчитан до конца июня 2025 года с опцией продления. Наиболее вероятный вариант, по данным СМИ, в том, что манкунианцы активируют эту опцию, продлив соглашение с игроком до лета 2026-го, и снова отдадут его в аренду, а потом уже, скорее всего, продадут. В Англии считают, что Рэтклифф не рискнет оставлять Мейсона в МЮ, несмотря на то, что сам функционер отдает предпочтение молодым игрокам. Вероятно, так оно и будет. Англичанин неплохо прижился в Испании, где у него даже есть возможность перейти в топ-клуб. В Ла Лиге он чувствует себя хорошо. Возможно, в сложившихся обстоятельствах лучше ничего и не менять.

Текст: meta.ua/sport