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30 апреля 2024, 11:59 | Обновлено 30 апреля 2024, 15:08
17
0

Спарринг с Диназом. Состав сборной Украины U-19 на краткосрочный сбор

Сине-желтые готовятся к финальной части Евро-2024 U-19

30 апреля 2024, 11:59 | Обновлено 30 апреля 2024, 15:08
17
0
Спарринг с Диназом. Состав сборной Украины U-19 на краткосрочный сбор
УАФ

В ходе домашнего тренировочного сбора сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко проведет контрольный поединок.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 г.р.) готовится к финальной части Евро-2024 U-19, где ее соперниками будут команды Северной Ирландии (15 июля), Норвегии (18 июля) и Италии (21 июля).

Сине-желтые начали краткосрочный сбор, во время которого 30 апреля проведут спарринг с командой «Диназ» Вышгород, начало – в 12:00.

На этот сбор главный тренер команды Дмитрий Михайленко пригласил 20 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Крапивцов («Днепр-1»), Маркиян Бакус («Рух» Львов).

Защитники: Даниил Гаража («Днепр-1»), Егор Потапенко («Металлист 1925» Харьков), Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков).

Полузащитники: Максим Мельниченко («Днепр-1»), Артур Шах («Карпаты» Львов), Назарий Турко («Рух» Львов), Самуэль Обинайя, Матвей Панченко (оба – «Металлист 1925» Харьков), Даниил Кайдалов, Геннадий Синчук (оба – «Металлист» Харьков), Илья Каплунов («Кривбасс» Кривой Рог), Даниил Ващенко («Александрия»).

Нападающие: Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Александр Фетько, Вадим Сидун (оба – «Карпаты» Львов), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Константин Квас («Рух» Львов).

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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