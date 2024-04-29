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  4. Юрий РОМЕНСКИЙ: «Фоменко является олицетворением настоящего профессионала»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 15:38 |
319
0

Юрий РОМЕНСКИЙ: «Фоменко является олицетворением настоящего профессионала»

Бывший партнер Фоменко рассказал о своем друге

29 апреля 2024, 15:38 |
319
0
Юрий РОМЕНСКИЙ: «Фоменко является олицетворением настоящего профессионала»
ФК Динамо Киев. Юрий Роменский

Вратарь киевского «Динамо», одесского «Черноморца» и сборной СССР конца 70-х – первой половины 80-х годов Юрий Роменский с грустью отреагировал на известие о смерти бывшего одноклубника по столичному клубу Михаила Фоменко.

– Грустно, очень грустно. Пусть земля ему будет пухом, Царство Небесное, – сказал он в комментарии Sport.ua. – Михаил Фоменко был очень хорошим футболистом, тренером и ответственным человеком. Он является олицетворением настоящего профессионала. Очень жаль, что закончился его жизненный путь. Каждого из нас рано или поздно ждет такая судьба, ничего не поделаешь. Мы с Михаилом Ивановичем пересекались, когда я играл в «Динамо», а он, закончив перед этим активные выступления в качестве игрока, работал тренером с динамовским дублем. В 1980 году мы стали чемпионами СССР, и возглавляемая им команда тоже выиграла первенство резервистов. Помнится, летом 1979 года Валерий Лобановский готовил сборную Украины к участию в Спартакиаде народов СССР, и мы проводили десятидневный тренировочный сбор в Ялте. Тогда я тренировался вместе со многими легендарными динамовцами, которые еще выигрывали Кубок кубков и Суперкубок УЕФА четырьмя годами ранее. «Динамо» хоть и покинули авторы того триумфа Фоменко и Решко, однако еще остались Коньков, Колотов, Буряк, Блохин, Веремеев. С ними я и играл в составе.

Напомним, что 29 апреля в возрасте 75 лет умер украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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