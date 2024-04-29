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  4. Йозуа КИММИХ: «Реал – очень качественная и опытная команда»
Лига чемпионов
29 апреля 2024, 15:20 |
165
2

Йозуа КИММИХ: «Реал – очень качественная и опытная команда»

Хавбек «Баварии» – о противостоянии с «Реалом»

29 апреля 2024, 15:20 |
165
2
Йозуа КИММИХ: «Реал – очень качественная и опытная команда»
ФК Бавария. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов:

«Это битва двух больших клубов. Мы знаем, что «Реал» – очень качественная и опытная команда. Они верят в себя и знают свои сильные стороны.

Несмотря на это, мы подходим к игре с уверенностью в себе. Мы провели два хороших матча против «Арсенала», и у нас нет причин кого-то бояться. Мы сосредоточены на завтрашней игре, и хотим создать для себя хорошую позицию перед ответной игрой».

Первый матч между командами состоится в Мюнхене завтра, 20 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Йозуа Киммих Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов Бавария - Реал
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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Умник
Вы хоть скажите упамекано ше он защитник не центр хав
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Saar
Якщо стоятиме Лунін, то Реалу гаплик!
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