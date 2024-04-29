Йозуа КИММИХ: «Реал – очень качественная и опытная команда»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов:

«Это битва двух больших клубов. Мы знаем, что «Реал» – очень качественная и опытная команда. Они верят в себя и знают свои сильные стороны.

Несмотря на это, мы подходим к игре с уверенностью в себе. Мы провели два хороших матча против «Арсенала», и у нас нет причин кого-то бояться. Мы сосредоточены на завтрашней игре, и хотим создать для себя хорошую позицию перед ответной игрой».

Первый матч между командами состоится в Мюнхене завтра, 20 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.