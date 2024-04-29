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  4. От Мудрика к Довбику и Ко. Жирона интересуется дорогостоящим игроком Челси
Испания
29 апреля 2024, 14:56 |
985
2

От Мудрика к Довбику и Ко. Жирона интересуется дорогостоящим игроком Челси

Марк Кукурелья может перейти в каталонский клуб

29 апреля 2024, 14:56 |
985
2
От Мудрика к Довбику и Ко. Жирона интересуется дорогостоящим игроком Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации Masfichajes, каталонский клуб заинтересовался приобретением фулбека «Челси» Марка Кукурельи. Испанский защитник, недавно перешедший в «Челси» за 65 миллионов евро, потерял место в составе «синих». «Челси» открыт к продаже футболиста летом, чтобы отбить хоть какую-то сумму.

В этом сезоне Кукурелья провел за «Челси» 21 матч, забил один гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать капитана «Барселоны».

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Марк Кукурелья Челси Жирона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Más Fichajes
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Умник
Логично левый фланг весь уходит у Жироны
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Vitason
Забирайте это патлатое чудо!! 
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