От Мудрика к Довбику и Ко. Жирона интересуется дорогостоящим игроком Челси

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.



По информации Masfichajes, каталонский клуб заинтересовался приобретением фулбека «Челси» Марка Кукурельи. Испанский защитник, недавно перешедший в «Челси» за 65 миллионов евро, потерял место в составе «синих». «Челси» открыт к продаже футболиста летом, чтобы отбить хоть какую-то сумму.

В этом сезоне Кукурелья провел за «Челси» 21 матч, забил один гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать капитана «Барселоны».