Впервые за 22 года. Болонья сыграет в еврокубках в следующем сезоне

Вчера «Болонья» в 34-м туре Серии А дома сыграла вничью 1:1 с «Удинезе». Благодаря этому результату команда Тиаго Мотты официально обеспечила себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

При худшем раскладе «Болонья» сыграет в Лиге конференций. Однако на данный момент команда идет четвертой в турнирной таблице Серии А и имеет очень высокие шансы сыграть в Лиге чемпионов, где Италию в следующем сезоне представят сразу пять команд.

Таким образом, «Болонья» сыграет в еврокубках впервые за 22 года. В 2002 году команда играла в Кубке Интертото, где в финале проиграла «Фулхэму» (2:2, 1:3), упустив возможность отобраться в Кубок УЕФА.

Если говорить об основных стадиях еврокубков, то там «Болонья» не появлялась со времен выступлений в Кубке УЕФА сезона 1999/2000. Тогда команда вылетела в 1/8 финала от будущего победителя турнира, «Галатасарая».