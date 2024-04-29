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  4. Реал прилетел в Мюнхен на суперматч ЛЧ. Лунин и Куртуа сделали общее фото
Лига чемпионов
29 апреля 2024, 14:28 |
943
0

Реал прилетел в Мюнхен на суперматч ЛЧ. Лунин и Куртуа сделали общее фото

Матч состоится 30 апреля в 22:00

29 апреля 2024, 14:28 |
943
0
Реал прилетел в Мюнхен на суперматч ЛЧ. Лунин и Куртуа сделали общее фото
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 30 апреля, мадридский «Реал» в Мюнхене проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Мадридский клуб уже прибыл в Мюнхен. Пресс-служба «галактикос» опубликовала фотографию, на которой изображены Андрей Лунин и Тибо Куртуа.

Куртуа восстановился от травмы и впервые в этом сезоне попал в заявку «Реала» на матч. Однако ранее испанские СМИ сообщили, что Тибо вряд ли сыграет в этом поединке, ожидается, что место в воротах «Реала» займет украинский вратарь Андрей Лунин.

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Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: ФК Реал Мадрид
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