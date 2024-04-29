Реал прилетел в Мюнхен на суперматч ЛЧ. Лунин и Куртуа сделали общее фото
Матч состоится 30 апреля в 22:00
Во вторник, 30 апреля, мадридский «Реал» в Мюнхене проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».
Мадридский клуб уже прибыл в Мюнхен. Пресс-служба «галактикос» опубликовала фотографию, на которой изображены Андрей Лунин и Тибо Куртуа.
Куртуа восстановился от травмы и впервые в этом сезоне попал в заявку «Реала» на матч. Однако ранее испанские СМИ сообщили, что Тибо вряд ли сыграет в этом поединке, ожидается, что место в воротах «Реала» займет украинский вратарь Андрей Лунин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик может стать одноклубником Михаила Мудрика в «Челси»
Бразильский защитник когда-нибудь может получить должность в структуре или штабе «синих»