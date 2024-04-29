26-летний голеадор «Жироны» Артем Довбик забил пять голов в последних четырех матчах за каталонский клуб в Ла Лиге.

Пресс-служба Евро-2024 отметила эту результативность и посвятила Артему Довбику пост в социальных сетях.

«Пять голов в последних четырех матчах от Артема Довбика ⚽️🇺🇦», – говорится в сообщении пресс-службы Евро-2024.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге