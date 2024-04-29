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  4. ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге
Испания
29 апреля 2024, 13:54 |
610
0

ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге

Артем забил пять голов в последних четырех матчах

29 апреля 2024, 13:54 |
610
0
ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний голеадор «Жироны» Артем Довбик забил пять голов в последних четырех матчах за каталонский клуб в Ла Лиге.

Пресс-служба Евро-2024 отметила эту результативность и посвятила Артему Довбику пост в социальных сетях.

«Пять голов в последних четырех матчах от Артема Довбика ⚽️🇺🇦», – говорится в сообщении пресс-службы Евро-2024.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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