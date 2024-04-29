ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге
Артем забил пять голов в последних четырех матчах
26-летний голеадор «Жироны» Артем Довбик забил пять голов в последних четырех матчах за каталонский клуб в Ла Лиге.
Пресс-служба Евро-2024 отметила эту результативность и посвятила Артему Довбику пост в социальных сетях.
«Пять голов в последних четырех матчах от Артема Довбика ⚽️🇺🇦», – говорится в сообщении пресс-службы Евро-2024.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.
ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге
5 goals in 4 games for Artem Dovbyk ⚽️🇺🇦#EURO2024 pic.twitter.com/5EX0UqZirU— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) April 29, 2024
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