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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 12:56 | Обновлено 29 апреля 2024, 13:15
76
0

Команды Вернидуба одержали 30-ю крупную победу в УПЛ

Под руководством Юрий Вернидуба 25 разгромов соперникам нанесла «Заря», 5 – «Кривбасс»

29 апреля 2024, 12:56 | Обновлено 29 апреля 2024, 13:15
76
0
Команды Вернидуба одержали 30-ю крупную победу в УПЛ
ФК Кривбасс

Крупная победа «Кривбасса» над «Металлистом 1925» (3:0) стала 30-й для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал 6-м тренером, чьим подопечным удалось достичь этого рубежа. 25 разгромов соперникам под руководством юбиляра нанесла соперникам «Заря» и 5 – «Кривбасс». 20 викторий клубы Вернидуба отпраздновали дома и 10 в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи клубы одержали наибольшее количество крупных побед в УПЛ

Тренер

Клубы

КП

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (99), Динамо (18)

117

2.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (2), Карпаты (7), Кривбасс (1),

56

Металлург З (6), Металлист (29), Днепр (11)

3.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

49

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (43), Кремень (1), Карпаты (2),

49

Ильичевец (3)

5.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (9), Динамо (6), Ильичевец (19),

40

Ворскла (6)

6.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (25), Кривбасс (5)

30

7.

Виктор ПРОКОПЕНКО

Черноморец (11), Шахтер (17)

28

8.

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

26

9.

Сергей РЕБРОВ

Динамо

25

Юрий СЕМИН

Динамо

25

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (9), ЦСКА (5), Металлист (6),

25

Таврия (5)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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