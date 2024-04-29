Команды Вернидуба одержали 30-ю крупную победу в УПЛ

Крупная победа «Кривбасса» над «Металлистом 1925» (3:0) стала 30-й для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал 6-м тренером, чьим подопечным удалось достичь этого рубежа. 25 разгромов соперникам под руководством юбиляра нанесла соперникам «Заря» и 5 – «Кривбасс». 20 викторий клубы Вернидуба отпраздновали дома и 10 в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи клубы одержали наибольшее количество крупных побед в УПЛ