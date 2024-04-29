Команды Вернидуба одержали 30-ю крупную победу в УПЛ
Под руководством Юрий Вернидуба 25 разгромов соперникам нанесла «Заря», 5 – «Кривбасс»
Крупная победа «Кривбасса» над «Металлистом 1925» (3:0) стала 30-й для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал 6-м тренером, чьим подопечным удалось достичь этого рубежа. 25 разгромов соперникам под руководством юбиляра нанесла соперникам «Заря» и 5 – «Кривбасс». 20 викторий клубы Вернидуба отпраздновали дома и 10 в гостях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, чьи клубы одержали наибольшее количество крупных побед в УПЛ
|
|
Тренер
|
Клубы
|
КП
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (99), Динамо (18)
|
117
|
2.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (2), Карпаты (7), Кривбасс (1),
|
56
|
|
|
Металлург З (6), Металлист (29), Днепр (11)
|
|
3.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
49
|
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (43), Кремень (1), Карпаты (2),
|
49
|
|
|
Ильичевец (3)
|
|
5.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (9), Динамо (6), Ильичевец (19),
|
40
|
|
|
Ворскла (6)
|
|
6.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (25), Кривбасс (5)
|
30
|
7.
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Черноморец (11), Шахтер (17)
|
28
|
8.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
26
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
25
|
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
25
|
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (9), ЦСКА (5), Металлист (6),
|
25
|
|
|
Таврия (5)
|
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок сборной Украины мог стать наставником «Шахтера»
Забросили в ворота Нидерландов 4 шайбы