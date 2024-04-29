Стало известно, за сколько легендарный клуб АПЛ готов купить Лунина

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Пока украинский вратарь сомневается, продлевать ли контракт с «галактикос». На украинского кипера претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Отмечается, что «красные дьяволы» серьезно рассматривают покупку украинца из-за неубедительной игры Андре Онаны и готовы рассмотреть трансфер Лунина за 35 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее в Испании рассекретили сумму, которую в свое время «Реал» заплатил «Заре» за переход Лунина.