Стало известно, за сколько легендарный клуб АПЛ готов купить Лунина
Украинский вратарь может покинуть летом «Реал»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Пока украинский вратарь сомневается, продлевать ли контракт с «галактикос». На украинского кипера претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Отмечается, что «красные дьяволы» серьезно рассматривают покупку украинца из-за неубедительной игры Андре Онаны и готовы рассмотреть трансфер Лунина за 35 миллионов евро.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее в Испании рассекретили сумму, которую в свое время «Реал» заплатил «Заре» за переход Лунина.
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