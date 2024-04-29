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  4. Игорь СУРКИС: «Фоменко был ключевым исполнителем команды Лобановского»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 12:23 |
625
1

Игорь СУРКИС: «Фоменко был ключевым исполнителем команды Лобановского»

Президент «Динамо» выразил глубокие соболезнования семье Михаила Ивановича

29 апреля 2024, 12:23 |
625
1
Игорь СУРКИС: «Фоменко был ключевым исполнителем команды Лобановского»
ФК Динамо Киев

Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Фоменко, который защищал цвета клуба как футболист (с 1972 по 1978 года), а также выигрывал первое чемпионство Украины как тренер (сезон 1992/93).

«С чувством глубокой скорби встретил черную весть о смерти Михаила Ивановича Фоменко.

Он был ключевым исполнителем легендарной команды Валерия Лобановского. Три чемпионства СССР, два Кубка страны, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА добывались при непосредственном участии Фоменко. В составе сборной СССР он стал вице-чемпионом Европы 1972 года и бронзовым призером Олимпиады-1976.

Закончив игровую карьеру, Михаил Фоменко нашел свое призвание в роли талантливого тренера. Он навсегда останется в нашей памяти как тренер, который привел «Динамо» к первому чемпионству независимой Украины в сезоне 1992/1993 годов.

Также он стал одним из самых успешных тренеров сборной Украины по футболу, которую возглавлял с 2012 по 2016 год. Наибольшим успехом его работы с главной командой страны был выход на чемпионат Европы-2016.

От имени всех динамовцев и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Михаила Ивановича, всем его родным и близким. Пусть земля будет пухом, а память в сердцах тех, кто его знал, ценил и любил. Скорблю вместе со всеми, кому дорог этот прекрасный человек. Добрая память о Михаиле Фоменко навсегда останется с нами», – сказал Суркис.

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Михаил Фоменко Игорь Суркис Динамо Киев
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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