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  4. Источник: Арбитрам УПЛ существенно поднимут зарплаты
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 11:58 |
993
2

Источник: Арбитрам УПЛ существенно поднимут зарплаты

Судьи будут получать 2-2,5 тысячи долларов

29 апреля 2024, 11:58 |
993
2
Источник: Арбитрам УПЛ существенно поднимут зарплаты
УПЛ

Известный спортивный журналист Владимир Зверов рассказал о возможном повышении зарплаты арбитрам УПЛ.

«Обсуждается вариант поднятия зарплаты абсолютно всем арбитрам УПЛ без оценочного принципа. Еще при Лучано Луни было принято, что зарплата главного арбитра составляет одну тысячу долларов за матч.

В свое время бывший председатель Комитета арбитров говорил, что этого абсолютно достаточно, и рефери не будут думать о чем-то другом. Опыт и практика показали, что он ошибался. Сейчас, кроме этого оценочного принципа и бюджетного бонуса от клубов, обсуждается еще и вариант поднять арбитрам зарплату.

Из того, что я слышал, тысяча долларов может превратиться в две, или две с половиной», – сказал Зверов.

Отметим, что 20 февраля главой судейского комитета УАФ назначили Екатерину Монзуль, которая на этом посту заменила Лучано Лучи.

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Владимир Зверов Украинская Премьер-лига зарплаты судьи (арбитры)
Владимир Клепач Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 2
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Vitaliy Shevchenko
2 тис.дол. не змінить нічого.Поки будуть давати будуть продовжувати брати.  Їх карати потрібно (переводити в нижчі ліги, не давати матчів). A після матчів без помилок преміювати. Але наш футбол......от наприклад бореться клуб з баблом (який може стимулювати інші клуби) з клубом у якого немає такої можливості і що? Це не надає перевагу? І це один приклад....БлядСтВО, одним словом.
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+4
potemkin78
им ещё и платят?
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+1
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