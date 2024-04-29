Источник: Арбитрам УПЛ существенно поднимут зарплаты

Известный спортивный журналист Владимир Зверов рассказал о возможном повышении зарплаты арбитрам УПЛ.

«Обсуждается вариант поднятия зарплаты абсолютно всем арбитрам УПЛ без оценочного принципа. Еще при Лучано Луни было принято, что зарплата главного арбитра составляет одну тысячу долларов за матч.

В свое время бывший председатель Комитета арбитров говорил, что этого абсолютно достаточно, и рефери не будут думать о чем-то другом. Опыт и практика показали, что он ошибался. Сейчас, кроме этого оценочного принципа и бюджетного бонуса от клубов, обсуждается еще и вариант поднять арбитрам зарплату.

Из того, что я слышал, тысяча долларов может превратиться в две, или две с половиной», – сказал Зверов.

Отметим, что 20 февраля главой судейского комитета УАФ назначили Екатерину Монзуль, которая на этом посту заменила Лучано Лучи.