Травматичный легионер Динамо вновь оказался в лазарете
Очередные проблемы у Миккеля Дуэлунда
Полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд, который на правах аренды выступает в Дании за клуб «Орхус», получил травму.
26-летний датчанин вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Дании против «Копенгагена», но уже через 14 минут подвернул лодыжку, не смог продолжить игру и был заменен.
Как известно, играя за «Динамо», Дуэлунд перенес двойной перелом лодыжки. Датский футболист также известен своей травматичностью.
Ранее сообщалось, что Миккель Дуэлунд покинет «Динамо» окончательно и бесплатно.
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