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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 11:30 |
320
0

Травматичный легионер Динамо вновь оказался в лазарете

Очередные проблемы у Миккеля Дуэлунда

29 апреля 2024, 11:30 |
320
0
Травматичный легионер Динамо вновь оказался в лазарете
ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

Полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд, который на правах аренды выступает в Дании за клуб «Орхус», получил травму.

26-летний датчанин вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Дании против «Копенгагена», но уже через 14 минут подвернул лодыжку, не смог продолжить игру и был заменен.

Как известно, играя за «Динамо», Дуэлунд перенес двойной перелом лодыжки. Датский футболист также известен своей травматичностью.

Ранее сообщалось, что Миккель Дуэлунд покинет «Динамо» окончательно и бесплатно.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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