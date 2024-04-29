Травматичный легионер Динамо вновь оказался в лазарете

Полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд, который на правах аренды выступает в Дании за клуб «Орхус», получил травму.

26-летний датчанин вышел на замену во втором тайме матча чемпионата Дании против «Копенгагена», но уже через 14 минут подвернул лодыжку, не смог продолжить игру и был заменен.

Как известно, играя за «Динамо», Дуэлунд перенес двойной перелом лодыжки. Датский футболист также известен своей травматичностью.

Ранее сообщалось, что Миккель Дуэлунд покинет «Динамо» окончательно и бесплатно.