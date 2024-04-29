Клубы АПЛ в понедельник проголосуют за введение потолка зарплат

Клубы Английской Премьер-лиги планируют проголосовать за введение эффективного потолка зарплатам в 29 апреля.

Лимит зарплат не будет касаться того, сколько может получать игрок, а скорее того, сколько клуб может потратить на состав: на зарплаты, трансферы, агентские услуги.

Один из вариантов – сумма в 4,5 раза выше доходов от трансляций последнего клуба лиги. Если бы такой лимит был бы введен сейчас, он составил бы 466 миллионов фунтов (545 млн евро).

Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля