Де Брюйне установил рекорд АПЛ по матчам с голевыми передачами

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне оформил ассистентский дубль в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:0).

Для 32-летнего игрока сборной Бельгии эта игра стала 18-й в чемпионате Англии, в которой он сделал две и более результативные передачи. Данный показатель является рекордным в истории АПЛ.

В нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел за «Ман Сити» 21 матч, забил 6 голов и сделал 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что де Брюйне забил первый гол головой в АПЛ.