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  4. Де Брюйне установил рекорд АПЛ по матчам с голевыми передачами
Англия
29 апреля 2024, 10:50 | Обновлено 29 апреля 2024, 11:07
264
0

Де Брюйне установил рекорд АПЛ по матчам с голевыми передачами

Бельгиец сделал два ассиста в поединке против «Ноттингем Форест»

29 апреля 2024, 10:50 | Обновлено 29 апреля 2024, 11:07
264
0
Де Брюйне установил рекорд АПЛ по матчам с голевыми передачами
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне оформил ассистентский дубль в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:0).

Для 32-летнего игрока сборной Бельгии эта игра стала 18-й в чемпионате Англии, в которой он сделал две и более результативные передачи. Данный показатель является рекордным в истории АПЛ.

В нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел за «Ман Сити» 21 матч, забил 6 голов и сделал 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что де Брюйне забил первый гол головой в АПЛ.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кевин де Брюйне
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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