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  4. В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 10:49 |
3549
4

В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко

Экс-тренер сборной Украины умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием

29 апреля 2024, 10:49 |
3549
4
В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко
ФК Динамо. Михаил Фоменко

29 апреля скончался украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» 75-летний Михаил Фоменко.

Пресс-служба киевского «Динамо» выразила искренние соболезнования семье Михаила Ивановича. Сообщается, что ушел Фоменко из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

За свою тренерскую карьеру Фоменко возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы. Михаил Иванович также тренировал сборную Украины с 2012 по 2016 год и вывел «сине-желтых» на Евро-2016.

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Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
смерть Михаил Фоменко сборная Украины по футболу Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Умник
Великий чеипион 1972 года, Я горжусь той Зарей и такими людьми.
Царство небесное.
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Андрій Заліщук
R.I.P
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u6464u
царство небесне, вічна пам’ять , як гравець Михайло Іванович для багатьох був прикладом.
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Gargantua
царствие небесное.
прекрасный футболист, тренер, очень правильный и глубоко порядочный человек.
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