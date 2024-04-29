В Динамо назвали причину смерти Михаила Фоменко

29 апреля скончался украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» 75-летний Михаил Фоменко.

Пресс-служба киевского «Динамо» выразила искренние соболезнования семье Михаила Ивановича. Сообщается, что ушел Фоменко из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

За свою тренерскую карьеру Фоменко возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы. Михаил Иванович также тренировал сборную Украины с 2012 по 2016 год и вывел «сине-желтых» на Евро-2016.